KONTAKT – internationella elbussnyheter i urval

Vi ger er ett axplock elbussnyheter från andra länder, främst i Europa. Denna gång: Tusen elbussar från BYD/ADL. Mångmiljardsatsning på elbussar i Tyskland. Unikt institut skapas för att underlätta övergången till eldriven busstrafik.

Storbritannien: Samarbetet mellan den brittiska busstillverkaren ADL (Alexander Dennis) och kinesiska BYD passerade i veckan en milstolpe. Då levererades den 1000:e elbussen från BYD ADL, en dubbeldäckare till Stagecoch Bluebird i Aberdeen, Skottland.

ADL och BYD har samarbetat om elbussar sedan 2015, både enplansbussar och dubbeldäckare. Under senare år har framgångarna för partnerskapet kommit allt snabbare: medan det tog fem år att sälja de 500 första elbussarna från BYD ADL tog det endast ett år att nå nuvarande 1000 bussar.

Jubileumsbussen är den sista i en order på 22 batteridrivna dubbeldäckare, BYD ADL Enviro200EV, som Stagecoach har köpt för sin trafik i Aberdeen. Finansieringen har delvis skett med hjälp av den skotska regeringens stödprogram till bussar med ultralåga utsläpp. Stagecoach har senare också bekräftat att man köper ytterligare tretton elbussar av samma typ till Aberdeen med stöd av regeringens nya stöd till helt emissionsfria bussar.

Tyskland: I Tyskland inleder nu det federala transportministeriet i Berlin sin andra stödrunda när det gäller finansiering av elbussar. I den här omgången vänder sig regeringen främst till medelstora bussföretag som nu kan söka om medfinansiering vid köp av elbussar.

Den tyska regeringen planerar att stödja inköp av elbussar med totalt 1,25 miljarder euro (cirka tretton miljarder kronor) till 2024. Transportminister Volker Wissing har slagit fast att regeringens mål är att varannan stadsbuss i Tyskland ska vara eldriven (batteri-, tråd- eller bränslecell) år 2030.

Storbritannien: Det internationella persontrafikföretaget Arriva Group, med huvudkontor i Storbritannien, ska etablera ett institut för utsläppsfri kollektivtrafik. Institutet kommer att ledas av ett team experter inom flottplanering. Syftet är att i samarbete med städer och regioner påskynda utvecklingen mot utsläppsfri kollektivtrafik.

Institutet är tänkt att vara ett nav för kunskap och expertis, både för Arrivas egna affärsenheter och för persontrafikmyndigheter. Där ska man utbyta erfarenheter och visa goda exempel när det gäller övergång till utsläppsfria flottor i kollektivtrafiken, utbyggnaden av användning av alternativa drivmedel med mera. Det ska i sin tur bidra till att utveckla långsiktiga strategier tillsammans med städer och transportmyndigheter när det gäller utsläpp av koldioxid.

Det nya institutet planerar också att etablera relationer och partnerskap med ett antal externa aktörer, bland annat företag inom grön energi, akademiska institutioner, innovatörer, fordonstillverkare och fordonsdesigners.

– Hållbara lösningar av persontransporter är en avgörande del av resan till ett netto-noll-samhälle. Partnerskap kommer att vara nyckeln för att uppnå detta. Regeringar, lokala myndigheter, operatörer, tillverkare, akademiker, ingenjörer och energileverantörer behöver gå samman för att förnya och lösa utmaningar för att säkerställa en snabbare övergång. Jag är entusiastisk över mitt teams roll och det bidrag vi kommer att göra under vårt nollutsläppsinstituts, Zero Emission Institute, flagga, säger Matt Greener, direktör för Zero Emission Institute.

Arriva är verksamt i fjorton europeiska länder, inklusive Sverige. Den svenska verksamheten är dock under försäljning till finska VR (klicka här). Ett slutligt godkännande från konkurrensmyndigheterna av affären väntas i juli.