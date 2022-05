Prestigefyllt designpris till bussar från MAN och VDL

Busstillverkarna MAN och VDL har tilldelats var sitt prestigefyllt designpris – iF Design Award. MAN får priset för sin lågentrébuss Lion´s Intercity LE som premiärvisades i september och VDL tilldelas priset för den nya generationen av elbussen Citea som ännu inte är ute på den kommersiella marknaden. iF Design Award har nu delats ut i en rad kategorier under 68 år. Pristagarna utses av en oberoende jury och i linje med stränga kriterier. Den högtidliga prisutdelningen ägde nyligen rum på Friedrichstadtpalast i Berlin.

iF Design Award täcker in design inom en rad områden, från badrumsinredning till tåg, från tvättmaskiner, bankinredningar och kameror till bussar, spårvagnar och bilar samt allt däremellan (klicka här för att se samtliga pristagare 2022).

MAN:s nya lågentrébuss Lion´s Intercity LE premiärvisades i september (klicka här för att läsa vårt reportage). Juryn skriver i sin motivering bland annat att bussen, med sitt ”moderna, högkvalitativa utseende sätter en standard i sin klass”. Juryn pekar på ”dynamiska tidlösa linjer” och lyfter särskilt fram den ljusa och inbjudande interiören som är både handikappanpassad och tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Även de två alternativa förarplatserna hyllas av juryn för att vara ”ergonomiska, funktionella, intuitiva och estetiskt tilltalande”.

VDL:s nya generation Citea, som ännu inte är i serieproduktion, prisas bland annat för att genom sin design uppmuntra människor att resa kollektivt, samtidigt som den är anpassad till en utveckling av morgondagens betalsystem och autonom körning.

Juryn lyfter även fram innovationer som karossen i komposit ”som inte bara minskar vikten utan även skapar en öppnare och mer inbjudande interiör”. Bland annat som juryn uppskattar är den elektriska drivlinan som gör det möjligt med ett helt plant golv, likaså förarplatsen som ”sätter en ny standard när det gäller ergonomi, instrumentpanel och möjlighet att ställa in ratten”.

Bland andra pristagare inom buss- och kollektivtrafik återfinns kinesiska CRRC Zhuzhou Locomotive för sitt lätta Maglevtåg och spårvagnen Lijiang, den brasilianska busstillverkaren Marcopolo för sin dubbeldäckade turistbuss Paradiso Generation 8, Alstom för sin nya spårvagn till Dresden samt Siemens för sin spårvagn Avenio till Bremen.