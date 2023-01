44:e Setraträffen: ”2023 blir ett normalår”

Efter en tvärnit under 2020 och 2021 på grund av pandemin återhämtade sig efterfrågan på nya bussar kraftigt under 2022. Och 2023 ser ut att bli ett normalår. Det konstaterade företrädare för EvoBus Sverige på den 44:e Setraträffen i Vetlanda under fredagen och lördagen. Trycket är nu så hårt att Daimler Trucks samtliga produktionsanläggningar för bussar är helt fullbokade i år – det går inte att klämma in produktionen av en enda ytterligare buss. ”Men vi kommer ändå att kunna leverera nya bussar. Vi har bokat upp en del produktion för Sverige och kommer att ha ett antal lagerbussar, främst när det gäller turist- och regionbussar”, lovade Ergiz Esen, vd för EvoBus Sverige.

Setraträffen i Vetlanda har blivit något av årlig start för bussbranschen i landet, inte minst när det gäller de mindre bussföretagen. Inte ens pandemin kunde stoppa arrangemanget, även om 2021 års upplaga fick hållas i digital form och fjolårets flyttades fram till våren. Men nu är ordningen återställd.

I år fanns omkring 75 personer från cirka 45 bussföretag på plats hos EvoBus i Vetlanda på ett arrangemang som delvis hade nya former. Den lilla utställning med leverantörer till bussbranschen hade ersatts med fördjupade presentationer av EvoBus/Daimler Buses produkter och tjänster.

Snabb vändning

På plats fanns också Oscar Sundås från Sveriges Bussföretag och gav en kort överblick över aktuella branschfrågor. Han bekräftade också bilden av en snabb återhämtning när det gäller turist- och beställningstrafiken.

– Oj vad fort det vände! Många företag som jag talat med säger att de fyra senaste månaderna har varit de bästa någonsin för dem. Beställningstrafiken har haft ett all time high, och de uppger att de aldrig har haft så mycket att göra som den senaste tiden.

– Men samtidigt står branschen inför en rad utmaningar i det närmaste perspektivet. En av dessa är förarbristen och hur vi ska tacka den, sa Oscar Sundås.

Mikael Nilsson, vd för Tjörnarpsbuss, bekräftade bilden för bussmagasinet.se.

– Vi har fått ett rejält lyft när det gäller turist- och beställningstrafiken. Men det är helt klart en utmaning att rekrytera tillräckligt många förare, sa han.

Förarbrist och infrastruktur

Oscar Sundås pekade på en rad frågor som kommer att påverka bussföretagen både i ett kortare och ett längre perspektiv.

– Vi står inför en avtalsrörelse och ingen vet idag vad resultatet blir. Utvecklingen på drivmedelssidan visar på vikten av index. Elpriserna har också en stor betydelse. Samtidigt har vi fått fortsatt skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel, vilket är viktigt. När det gäller resegarantierna kommer troligen relativt snart en vettigare lösning än dagens.

– Viktiga frågor i ett lite längre perspektiv är den dåliga infrastrukturen, likaså att protektionismen i Europa är på frammarsch. Och vilket kommer att vara framtidens drivmedel för turistbussar, frågade Oscar Sundås.

Leveranskedjor

Ergiz Esen, vd för EvoBus Sverige, konstaterar att hela branschen påverkas av problemen med leveranskedjor och brist på halvledare.

– Vi har haft och har delvis alltjämt utmaningar när det gäller leveranser, men också eftermarknad. Det har gjort att det ibland har varit besvärligt att snabbt få fram vissa reservdelar. Men läget blir gradvis bättre, säger han.

– All produktionskapacitet i Daimler Buses är nu fullbokad för 2023, men vi har bokat upp produktion så att vi kommer att ha lagerbussar att erbjuda, främst när det gäller turist- och regionbussar som Intouro.

Samtidigt konstaterar Ergiz Esen att bristen på bussförare också påverkar bussleverantörerna.

– Resemarknaden har gått upp kraftigt, men om bussföretagen ska kunna köpa nya turistbussar måste de ha sin affär säkrad. Då räcker det inte att ha en efterfrågan från kunderna, man måste också ha förare.

Ergiz Esen konstaterar att försäljningen av turistbussar har tagit fart under 2022, men att den fortfarande var lägre än ett normalår då det säljs cirka 250 turistbussar i Sverige, alla märken inräknade.

– Under 2022 var det cirka 200, men av dessa var mer än hälften dubbeldäckare för linjetrafik, även om de i statistiken klassades som turistbussar. Under 2023 väntar vi oss att nå en normalnivå. Men begagnade bussar är i princip omöjliga att få tag i.

Enbart el

För stadsbussarna ser det annorlunda ut med en marknad som inte stannade upp på grund av pandemin. Samtidigt är det, framhåller Ergiz Esen, olyckligt med stora trafikstarter som sker samtidigt

– Om många aktörer ska starta nya trafikavtal samtidigt blir det en utmaning, inte bara för oss utan för hela branschen. Men vi finner en lösning även när det gäller stadsbussarna.

Pär Wik från EvoBus Sverige konstaterade att elektrifieringen nu har fått ett rejält genombrott på bussmarknaden i Sverige.

– I trafikupphandlingarna är det bara el som gäller för stadstrafik. Det ställer också nya krav på oss leverantörer, inte minst när det gäller utbildning av våra medarbetare.

– El kommer också när det gäller skolbussar och har börjat komma även när det gäller turistbussar. I Danmark och Norge har det börjat ställas krav från kryssningsrederierna på elbussar för att köra passagerare på transfers och utflykter. Däremot är det svårt att idag tänka sig elbussar för exempelvis skidresor från Sverige till Österrike, sa Pär Wik.