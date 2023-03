Ny expressbuss mellan Kalmar och Arlanda

Den 15 maj lanserar expressbussföretaget Vy bus4you en ny expressbusslinje mellan Kalmar och Stockholm / Arlanda flygplats via bland annat Oskarshamn och Västervik. Till en början kommer linjen att trafikeras med 17 avgångar per vecka.

Utöver Kalmar och Arlanda flygplats kommer linjen även att trafikera Mönsterås, Oskarshamn, Misterhult, Västervik, Gamleby, Söderköping, Norrköping och Stockholm.

Sedan tidigare trafikerar Vy bus4you Arlanda flygplats med tre linjer: Oslo – Arlanda via Karlstad, Örebro och Västerås; Eskilstuna – Arlanda via Västerås samt Göteborg – Arlanda via Jönköping, Linköping, Norrköping och Stockholm.

– Fördelarna med den nya linjen är många, bland annat en resa utan byten. Vi hoppas och tror på att det finns många resenärer som kommer vara intresserade av denna typ av resa, säger Zakaria Abna-Aissa, affärsområdesdirektör Vy Buss kommersiella trafik.

Till den nya linjen, som kommer att trafikeras med fyra bussar, har Vy bus4you köpt in två helt nya bussar.