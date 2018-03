Stockholms turistchef går

Thomas Andersson, som är vd för Visit Stockholm, lämnar i början av april sin tjänst som Stockholms turistchef. Han blir då vice vd för Stockholms stads koncernbolag Visit Stockholm.

Caroline Strand, idag avdelningschef för marknad och analys vid Visit Stockholm, kommer att förordnas som tillförordnad vd för Visit Stockholm tillsvidare.

Visit Stockholm är Stockholms stads officiella turistorganisation och arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business region som är helägt av Stockholms stad.