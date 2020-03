Första bränslecellsbussarna i Danmark

Danmark har nu fått sina förta bränslecellsbussar. Det är tre Van Hool A330, av vilka en ska trafikera en stadslinje i Aalborg och de två andra bussarna ska trafikera en regional linje mellan Aalborg och Hjørring. Operatörer är Keolis respektive Arriva. Satsningen är en del av ett europeiskt projekt, 3Emotion som finansieras av EU och ett antal lokala myndigheter i Europa.

De aktuella bussarna är utrustade med bränsleceller från Ballard och väntas köra cirka 15 000 mil per buss och år och då transportera omkring en miljon passagerare per buss. Om trafiken hade körts med dieselbussar skulle den ha krävt cirka 60 000 liter diesel och orsakat utsläpp av 131 ton koldioxid per år.

Som mest kan varje buss tankas med 38 kilo vätgas vilket räcker till minst 350 kilometers körning. Tankning sker vid en ny vätgasmack i östra Aalborg där vätgasen produceras med en elektrolys som använder grön el.

Bussarna är redan i trafik, men en formell invigning av bränslecellsbussarna har ännu inte ägt rum på grund av covid-19-pandemin. Invigningsceremonin får anstå till senare.

Till en början ska bussarna gå i trafik under tre år inom 3Emotionprojektet, men därefter är de tänkta att fortsätta att rulla på respektive linje.

Inom ramen för 3Emotionprojektet ska bränslecellsbussar sättas i trafik av sju operatörer på flera platser i Europa. Förutom Aalborg medverkar London, den franska staden Pau, Rotterdam i Nederländerna och franska Versailles i projektet.

Syftet med projektet är bland annat att få fram bränslecellsdrivna, 18-meters ledbussar, att få fram modern teknik för att minska kostnaderna, minska förbrukningen av vätgas, öka bussarnas livslängd och tillgänglighet samt minska investeringskostnaderna.