Transportföretagen begär undantag från kör- och vilotider

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, skickade på söndagseftermiddagen in en begäran om undantag från kör- och vilotider till Transportstyrelsen med anledning av det nya coronaviruset, Covid-19. Syftet är att säkra att bussföretag och åkerier kan upprätthålla sin trafik och sina transporter under den rådande krisen. Enligt Transportföretagen har begäran tagits emot väl av Transportstyrelsen. Ett beslut från myndigheten väntas under måndagen, den 16 mars.

Idag finns köbildningar eller risk för köbildningar vid gränsövergångar vid olika europeiska länder. Det finns även ett högt tryck på vissa typer av transporter, till exempel på livsmedelstransporter.

Om förare blir sjukskrivna eller satta i karantän finns en risk för en akut förarbrist. Det vill Transportföretagen förebygga genom att se till att det finns en möjlighet att utöka körtiden för förare, under förutsättning att det kan ske på ett trafiksäkert sätt.

– Det är helt avgörande att transporterna rullar nu trots Coronaviruset. Branschen har stora utmaningar med bemanning och kompetensförsörjning och krisen förvärrar läget ytterligare. Nu hoppas vi därför att Transportstyrelsen ger besked om dispens från kör- och vilotider under den mest kritiska perioden som kan riskera att det helt enkelt inte finns några förare, säger Annika Nordin, chef för arbetsgivarservice, Transportföretagen.

Tanken med undantaget är att företagen ska ges dispens för trafik och transporter under en 30 dagarsperiod.

– Vi kan vänta oss att dygnsvila om 9 timmar, rast efter 4,5 timme körtid och en veckovila om 24 timmar ska upprätthållas. Vi hoppas ta emot beslut imorgon förmiddag, säger Annika Nordin på söndagseftermiddagen.