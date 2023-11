Stilla oktober för bussarna

Oktober blev en stillsam månad när det gäller nyregistrerade bussar i Sverige. Under månaden registrerades endast sexton tunga bussar, det vill säga bussar över tio ton. Volvo toppar månadens registreringsstatistik från bransch-organisationen Mobility Sweden. Elbussarna dippade påtagligt på grund av det hastigt beslutade stoppet för elbusspremien.

Bussregistreringarna sjönk med 80 procent jämfört med oktober förra året. Räknar man in de lätta bussarna, under tio ton, registrerades under månaden 42 bussar jämfört med 212 i fjol.

Delvis beror de stora variationerna på när trafikstarten infaller för upphandlad busstrafik. Men enligt Mobility Sweden är en annan anledning till fallet i oktober att många företag valde att registrera sina elektriska stadsbussar i augusti innan elbusspremien slutade gälla.

– De höga registreringarna i augusti och dippen vi ser nu är ett tecken på det branschen har sagt om att flytten av elbusspremien från att gälla elektriska stadsbussar till att gälla regionbussar sker ett år för tidigt, säger Mattias Bergman på Mobility Sweden.

Åtta av de sexton nyregsitrerade tunga bussarna under månaden var elbussar. Under årets första tio månader har totalt 248 nya elbussar registrerats i Sverige, jämfört med 211 samma tid förra året.

Flera av bussarna i statistiken fanns för övrigt på jättemässan Busworld i Bryssel i oktober, bland dem en 15-meters BYD elbuss till Transdev i Gästrikland och Scania/Beulas godsrumsbuss – den senare dock endast på en stort uppdragen bild eftersom bussen behövdes i Västerbotten där den ägs av Hellströms Busstrafik .

Här är listan över nyregistrerade tunga bussar i Sverige under oktober:

Volvo 5

Mercedes-Benz 4

Scania 3 (varav en Beulas godsrumsbuss)

BYD 3

Setra

Under årets första tio månader toppar MAN registreringarna av tunga bussar i landet. Så här ser topplistan ut:

MAN 157

Volvo 122

Mercedes-Benz 108

Scania 94

Setra 41

Iveco 37

Neoplan 9

BYD 3

Övriga 18

MAN leder också elbussmarknaden i Sverige hittills i år. Här är topplistan över nyregistrerade elbussar (både tunga och lätta) under årets tio första månader:

MAN 115

Volvo 51

Mellor 42

Mercedes-Benz 26

Scania 4

BYD 3

Övriga 7