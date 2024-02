KONTAKT – internationella elbussnyheter i urval

Vi ger er ett axplock elbussnyheter från andra länder, främst i Europa men ibland även med utblick till andra världsdelar. Denna gång: Stor elbussorder till Ivecoföretag; Ännu en stor elbussorder till Solaris; Elbuss i 33-gradig kyla norr om polcirkeln.

Frankrike: Franska Heuliez, som ingår i Iveco Bus, har fått en miljardorder på elbussar till lokaltrafiken i den franska hamnstaden Marseille, Régie des Transports Métropolitains (RTM). Ordern gäller 200 elbussar till ett ordervärde av 125 miljoner euro, drygt 1,4 miljarder svenska kronor.

Bussarna är av modell Heuliez GX 337 ELEC och laddas via inverterad pantograf, antingen ute på linjen eller i depå. De första 35 bussarna i ordern ska levereras i slutet av det här året och samtliga bussar ska vara levererade 2 027.

Med leveransen kommer över en tredjedel av RTM:s bussflotta att vara helt eldriven 2027.

Rumänien: Solaris blev i fjol den näst största leverantören av elbussar i Europa, vilket vi tidigare rapporterat om (klicka här). Den polska busstillverkaren fortsätter även i år att ha framgångar på elbussmarknaden i och med att den rumänska staden Galați har beställt 40 batteribussar från företaget.

Ordern omfattar 20 niometers Urbino 9 LE electric och lika många tolvmetersbussar, Urbino 12 electric. Bussarna kommer att vara utrustade för laddning både via pluginkontakt och inverterad pantograf, alltså en pantograf som sänks ner mot busstaket från laddstationen.

Niometersbussarna får en passagerarkapacitet på 59 resenärer medan tolvmetersbussarna kan ta 74 passagerare.

Galați har tidigare köpt såväl trådbussar som hybridbussar från Solaris som har en stark ställning på den rumänska marknaden. Företaget har levererat mer än 600 bussar i landet. 60 procent av dessa är antingen batteribussar eller trådbussar.

Norge: Den kinesiska busstillverkaren Yutong har haft betydande framgångar i Norge där nu 331 bussar från tillverkaren är i trafik.

Nyligen testade företaget sin batteribuss U12 under tuffa förhållanden i norska Kirkenes, en bra bit norr om polcirkeln.

Vid testet kördes bussen 105 kilometer vid en temperatur på -33 grader i ett väglag som präglades av snö och is. Energiförbrukningen under testet uppgick till 1,56 kWh per kilometer, allt enligt tillverkaren. Modellen lanserades på Busworld 2019 (klicka här).