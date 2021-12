Framgång för buss utan linje i Säffle

Den nya tätortstrafiken i Säffle, X-linjen (klicka här), har haft en stark start, rapporterar Värmlandstrafik. Sedan premiären den 1 november har snart 1 000 resor gjorts med den nya tjänsten. De resenärer som har provat trafiken återkommer också till X-linjen. Varje resenär har i snitt gjort fyra resor under de drygt åtta veckor som trafiken körts.

– Det känns väldigt positivt att så många har börjat använda tjänsten och att vi har resenärer i alla åldrar. Att även yngre har använt den till och från träning är extra kul, eftersom tanken med tjänsten är att den ska underlätta vardagen för Säffleborna, säger Markus Bergman, trafikchef regionbuss på Region Värmland.

X-linjen är en tätortstrafik i Säffle som startade den 1 november och är ett pilotprojekt som ska pågå under ett år. Trafiken anpassar rutt och tider efter kundens behov och körs med ett litet fordon för femton passagerare. Resan beställs med en app eller via telefonsamtal till beställningscentral. Trafikformen ger möjlighet att resa när man vill, hur man vill och vart man vill inom det befintliga linjenätet i Säffles tätortstrafik.

Att använda en app och via smartphone själv boka resan har tagits emot väl av resenärerna, uppger Värmlandstrafik. Appen har nu över 500 användare och 88 procent av alla bokningar görs digitalt. Under en vecka i november gjordes hela 94 procent av bokningarna via appen, vilket är den högsta siffran hittills.

– Det är glädjande att så många använder X-linjen redan nu. Vi har ju själva stora förhoppningar kring den här typen av trafik, och nu kan vi samla på oss många insikter och viktiga data som tar oss ett steg närmre framtidens trafiklösningar i Värmland, säger Jesper Johansson, ordförande (MP) i Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland.

När pilotprojektet X-linjen, som är ett samarbete mellan Region Värmland, Värmlandstrafik och Nobina, startades den 1 november var Säffle först i landet med denna typ av trafik.

– Att möjliggöra för fler människor att både vilja och kunna resa, är kollektivtrafikens viktigaste uppgift. Att nu tillsammans med Värmlandstrafik, testa och utvärdera ny teknik och trafik som möjliggör detta – dessutom först i landet – är såklart extra kul, säger Åsa Tobiasson, affärschef på Nobina Värmland.

Närheten till resenärerna och kontakten mellan resenär och förarna har också resulterat i att projektet snabbt kan ställa om efter synpunkter och förslag. Ett flertal nya hållplatser har tillkommit sedan trafiken startade den 1 november och via QR-koder i fordonet kan resenärerna delta i en enkät och lämna förslag på förändringar och förbättringar.