Avgiftsfria bussresor till Frankrike

Sedan månadsskiftet går det utmärkt att ta bussen till eller från Frankrike utan att lösa biljett. Men det gäller bara en busslinje mellan Luxemburg och det franska samhället Roussy-le-Village som ligger fem kilometer från gränsen mellan de båda staterna. Det hela är ett pilotprojekt för att försöka förmå pendlare från Roussy-le-Village till Luxemburg att välja bort bilen när de reser till och från jobbet i storhertigdömet.

I inget annat land i Europa är antalet bilar per invånare lika högt som i Luxemburg – 681 bilar per 1 000 invånare. Dessutom korkas vägnätet i storhertigdömet igen ytterligare under rusningstid när tusentals pendlare kör in till Luxemburg från grannländerna Frankrike, Tyskland och Belgien. Många som arbetar i Luxemburg har nämligen valt att bo i grannländerna eftersom fastighetspriserna i Luxemburg är skyhöga.

För att möta den växande biltrafiken beslutade därför regeringen i Luxemburg att från mars 2020 göra all kollektivtrafik i landet avgiftsfri. Internationella linjer skulle fortsätta att vara avgiftsbelagda.

Men nu går man vidare för att se om biltrafiken kan minskas även genom att göra gränsöverskridande busstrafik avgiftsfri. Projektet pågår under sex månader.