Internationella experter vallfärdar till Barkarbys busstrafik

Japans transportminister har kollat in det. Indiens bostadsminister likaså. Precis som alla baltiska och nordiska digitaliseringsministrar, det nordiska ministerrådet och transportutskottet från USA representanthus. Satsningen på ny kollektivtrafik i Barkarbystaden i Järfälla väcker stort internationellt intresse. I veckan var ett 40-tal internationella kollektivtrafikexperter och borgmästare i Barkarby på studiebesök. Först hade de deltagit på den internationella kollektivtrafikunionen UITP:s världskongress i Stockholm. För första gången visade också Scania upp sin fullstora, självkörande elbuss för en bredare publik.

Den nya Barkarbystaden i Järfälla, nordost om Stockholm har blivit något av en vallfartsort för kollektivtrafikkexperter och trafikpolitiker från en rad länder. Och detta långt innan stadsdelen är färdigbyggd. Barkarbystaden är ett av Europas största stadsbyggnadsprojekt och om 20 år ska där bo ytterligare 35 000 invånare.

Anledningen till det stora internationella intresset för Barkarby är den unika satsning på kollektivtrafik som görs där i nära samarbete mellan Järfälla kommun, Region Stockholm och bussoperatören Nobina.

– Samarbetet är nyckel till att planera och bygga för framtiden, förklarade Järfällas kommunalråd Emma Feldman(S)

Hon fick medhåll av trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) som menade att trepartssamarbetet i Järfälla är unikt.

– Det är tillsammans vi kan bygga framtidens kollektivtrafik.

Det första synliga resultatet av samarbetet visades upp i oktober, när små självkörande bussar sattes i trafik på SL:s linje 549, vilket vi då rapporterade om. Linjen är inget tidsbegränsat test utan en satsning på många års sikt. Trafiken med de förarlösa bussarna kommer dock att utvecklas och förändras de kommande åren.

Fullstora

Inför internationella besökare från hela världen visade Scania också upp den ena av de två fullstora, självkörande bussar som nästa år ska börja köra i Barkarby.

Bussarna ska först utan passagerare trafikera en delsträcka på den BRT-linje som invigs nästa år.

Linjen ska trafikeras med fullelektriska ledbussar från BYD och kommer senare att byggas ut.

Eftersom BRT-linjen till stor del kör på egen körbana har det bedömts lämpligt att börja testa de fullstora Scaniabussarna där. Efter en testperiod utan passagerare kommer Scaniabussarna att trafikera delsträckan med passagerare. Tidplanen är inte spikad, men troligen kommer bussarna att under 2021 börja köra med passagerare på hela linjesträckningen. Hela tiden finns dock en säkerhetsförare ombord.

Bussarna kommer då att köra längs den fem kilometer långa BRT-sträckan mellan Barkarby och Akalla tunnelbanestation med fyra hållplatser i dedikerade busskörfält.

Inledningsvis planeras cirka en kilometer av sträckan att köras autonomt. Under den andra fasen i försöken väntas omkring 300 resenärer dagligen utnyttja bussförbindelsen.

Bussarna är Scanias stadsbuss Scania Citywide LF med batteridrift, det vill säga samma modell av elbussar som sedan i fjol går i reguljär trafik i Östersund. Laddning sker i depå.

Men till skillnad från bussarna i Östersund har testbussarna i Barkarby ett stort antal sensorer, både kameror och Lidar, det vill säga laserradar. Sensorerna läser av omgivningen, både mycket nära bussen och även några hundra meter framför denna.

– Scania kommer också att bygga ett kontrollsystem för bussarna där dessa kan följas kontinuerligt och där all information om bussarna kommer in i realtid. Vårt kontrollsystem samarbetar med trafikledningssystemet, berättar Scanias Magnus Eckeskog och Camilla Lood som framhåller att bussarna ännu inte är färdigutvecklade så att de kan sättas i trafik.

Till Barkarby kom bussen således med hjälp av bärgare.

Klarar vintern

Varken när det gäller de små själkvkörande bussarna på linje 549 eller Scaniabussarna handlar det inte om helt autonoma fordon – de följer en förprogrammerad rutt och väjer inte själva för exempelvis en felparkerad bil. Då bromsar fordonet istället in och säkerhetsföraren får ta kontrollen för att komma förbi hindret.

– Erfarenheterna från vinterns trafik är goda, berättar Nobinas informationschef David Erixon.

– Trafiken har fungerat bättre än förra vinterns testtrafik i Kista, inte minst därför att snöröjningen här är bättre än den var i Kista. Vi tvingades ställa in trafiken en heldag med snöoväder, men då stod nästan all annan busstrafik i Stockholm också stilla. Några enstaka dagar då det föll tung snö fick vi också ställa in några timmar som sammanlagt motsvarar ytterligare en dag.

Framtiden

Det är inte bara den självkörande buss som Scania utvecklar tillsammans med operatören Nobina som är framtiden för kollektivtrafiken i Barkarbystaden.

– Sedan vi i höstas startade med de autonoma bussarna på linje 549 har det gjorts 15 000 resor med dem. I år förlängs den autonoma linjen till Barkarby handelsområde och vi kommer också att lansera kombinerad mobilitet, berättar Jonas Kempe, marknadschef och vice vd för Nobina Sverige.

– Nästa år startar den fullelektriska BRT-linjen till Akalla tunnelbanestation och 2021 kommer den att förlängas till Barkarby pendeltågsstation. Vi etablerar BRT-stationen på exakt samma plats där tunnelbanestationen senare kommer att finnas.

2021 kommer de självkörande småbussarna att sättas in i anropsstyrd trafik. När T-banan kommer till Barkarby 2025 kommer trafiken med småbussarna att bli helt anropsstyrd.

Fram till dess lär nog de internationella studiebesöken fortsätta att strömma till Barkarbystaden i Järfälla.

Och redan nu har Barkarby väckt intresse i australiensisk TV som du kan se genom att klicka här.