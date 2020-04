Covid-19: Svenskarnas resor kortare och mer sällan

Sedan coronapandemin bröt ut har svenskarnas resor förändrats en hel del. Man reser kortare sträckor och mindre ofta, men inköpsresorna har inte minskat. Det visar en kartläggning som konsultföretaget Trivector har gjort med hjälp av data från resvane-appen TravelVu.

Företaget har jämfört resdata innan Covid-19 (1 februari till 9 mars 2020) med perioder efter utbrottet.

Såhär har resandet förändrats enligt Trivector:

Andelen resfria dagar har ökat från 12 % till 23 %, det vill säga att vi i genomsnitt låter bli att resa ungefär var fjärde dag.

Under de dagar man faktiskt reser gör man också färre resor. Innan Covid-19 gjorde man i genomsnitt 4,7 resor per person och dag. Detta har minskat till 3,9 resor per person och dag. Störst förändring ser vi inom kollektivtrafiken, men även en tydlig minskning i antalet resor med bil. Antalet bilresor har dock ökat lite under de senaste veckorna.

Resor till arbete/skola och till fritidsintressen har minskat mest, båda minskade under perioden 20 mars-29 mars med ungefär en tredjedel. Under den andra perioden 30 mars-12 april fortsätter antalet arbetsresor att minska och är nu nere i ungefär 0,4 resor per person och dag. Denna period innehåller dock en del av påskledigheten. Antalet resor för inköp verkar inte ha påverkats i någon större utsträckning.

Trivector betonar att resultaten bygger på data från ett begränsat antal personer och därför ska tolkas med försiktighet. Trots detta kan det konstateras att förändringar i antal resfria dagar, antal resor per person och dag samt reslängd per person och dag, har alla visat sig vara statistiskt signifikanta.