Stor prisskillnad i Västtrafikupphandling

Skillnaden mellan vinnande anbud och det högsta anbudet var stor i den upphandling av flexlinjetrafik som Västtrafik avgjorde på torsdagen (klicka här). Upphandlingen gällde Flexlinjetrafiken i Göteborgs stad, Mölndals stad samt serviceresorna i Göteborgs södra skärgård. All flexlinjetrafik blir eldriven när de nya avtalen börjar gälla, dels den 18 juni, dels den 1 oktober nästa år. Avtalen sträcker sig till den 15 juni 2030.

Upphandlingen var uppdelad i tre trafikuppdrag: Hisingen och Göteborg norr med 21 fordon, Centrum, Mölndal och Göteborg syd, 19 fordon samt flexlinjetrafik och serviceresor i södra Göteborgs skärgård, fem fordon.

Åtta företag ansökte om att delta i upphandlingen, men enbart fem kom in med anbud: Connect Buss Sandarna, Ellös Buss, Göteborgs Buss, Majvillan Transport samt Vy Buss.

Vy Buss bjöd endast på trafiken i den södra skärgården och var dessutom enda anbudsgivare på den trafiken. Följaktligen tilldelades företaget trafiken för ett årligt pris på 7 329 600 kronor.

För de övriga två anbudsområdena underkändes anbuden från Majvillan Transport eftersom anbuden inte uppfyllde de ställda kraven.

För flexlinjetrafiken på Hisingen och Göteborg norr kom tre anbud in. Anbudet från Connect Buss Sandarna bedömdes inte uppfylla alla upphandlingskrav och underkändes. Nobinaägda Göteborgs Buss vann trafiken för ett årligt pris på 22 700 606 kronor. Budet från Ellös BUss blev 26 980 185 kronor.

För trafiken i Göteborgs centrum syd och Mölndal landade Connect Buss Sandarnas bud på 19 268 415 kronor per år. Tvåan Göteborgs Buss hade ett anbudspris på 20 799 939 kronor per år. Även här hade Ellös Buss det högsta priset, 24 941 206 kronor per år.