Helt utsläppsfritt i Oslo nästa år

All kollektivtrafik i Oslo kommer att vara utsläppsfri, inte bara fossilfri, innan slutet av nästa år. Det är fem år tidigare än det mål som trafikhuvudmannen Ruter tidigare satt upp. I hela Ruters trafik, som omfattar Oslo och Viken (tidigare Akershus), ska all kollektivtrafik vara utsläppsfri under 2028. Att trafiken i Oslo blir utsläppsfri redan nästa år beror på två nya trafikavtal mellan Ruter och operatörerna Nobina respektive Unibuss. Avtalet innebär att Oslo nästa år får ytterligare 137 elbussar.

Totalt sätts 320 nya elbussar i trafik i Oslo nästa år. Förutom de 137 elbussar som kommer i december 2023 ska också 183 nya elbussar sättas i trafik i Oslos innerstad i april samma år.

– Oslo ska bli världens första utslippsfria storstad innan 2030. Med utsläppsfri kollektivtrafik er en viktig del av arbetet gjort. De nye elbussarna i Oslo öst betyder renare lokal luft, mindre buller, bättre komfort och minskade utsläpp av växthusgaser, säger Sirin Stav, miljö- och trafikborgarråd i Oslo kommun.

Ruter tecknade i veckan de två avtalen med Unibuss och Nobina. Båda avtalen har trafikstart den 10 december nästa år.

De nya elbussarna i avtalet ska tillverkas i Europa. Bussarna depåladdas och kalla dagar kommer de att värmas med en eldriven extravärmare.

Samtliga bussar uppfyller EU:s senaste säkerhetskrav med bland annat starkare A-stolpe och förstärkt kollisionsskydd för föraren. Bussarna är också utrustade med aktiva säkerhetssystem med varning för föremål i förarens döda vinkel, 360-graders kamera och digitala backspeglar, likaså trötthetsvarning och varning vid oavsiktligt filbyte.