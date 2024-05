Kontakt – internationella elbussnyheter i urval

Vi ger er ett axplock elbussnyheter från andra länder, främst i Europa men ibland även med utblick till andra världsdelar. Denna gång: Kinesiska BYD storsatsar i Storbritannien; Kinesisk storleverans till grekiska städer; Hybriderna lever – Solaris får stororder.

Storbritannien: Den kinesiska busstillverkaren BYD har under många år samarbetat med brittiska ADL (Alexander Dennis) på den brittiska marknaden. Samarbetet har gällt både enplansbussar och dubbeldäckare. Chassi och drivlina kommer från BYD medan ADL står för karosserna.

Men nu går BYD till offensiv som leverantör av kompletta bussar i Storbritannien. ADL har tidigare lanserat flera egna elbussmodeller och även bränslecellsbussar. I veckan visade den kinesiska tillverkaren upp sin nya, batteridrivna dubbeldäckare BD11 för den brittiska marknaden. De första 100 bussarna har beställts av transportjätten Go-Ahead för trafik i London.

Bussen har en ny chassigeneration från BYD och är försedd med BYD:s egna bladbatterier, integrerade i chassit under bussgolvet. Batteripaketet är på 532 kWh och en laddning från 0 till 100 procent uppges ta cirka två timmar via pantograf. Bussen kan utrustas för såväl laddning via CCS-kontakt som med pantograf. Drivlinan utgörs av två navmotorer på vardera 150 kW. Backspeglarna är digitala och rullstolsrampen elektrisk. En rad system för förarstöd finns också.

Eftersom premiärbussen är specificerad för Londontrafik är den 10,9 meter lång. Bredden är 2,55 meter och höjden 4,3 meter. Totalvikten uppgår till 19,5 ton.

Social hållbarhet

Även om den buss som nu presenterats är avsedd för London får den ses som inledningen på en rejäl offensiv från BYD. Ytterligare en version av BD11 är på gång för trafik i mindre städer och på landsbygden, både i Storbritannien och på andra marknader. En enplansbuss kommer också.

Att det är just Go-Ahead som blir första kund i BYD:s nya offensiv är inte överraskande. De båda företagen hade redan tidigt ett samarbete och tog fram en enplans elbuss för London (klicka här).

Att Go-Ahead väljer att köpa BYD har förvånat vissa kritiker som hävdar att BYD i sin produktion bland annat använder Uighuriska tvångsarbetare. I finanstidningen CityAM säger dockTransport for Londons affärsutvecklingschef Tom Cunnington:

– Vi har fått försäkringar från tillverkren att det inte förekommer något oetiskt och att de kommer att agera omedelbart om de får några bevis på motsatsen.

Även den tidigare ledaren för det konservativa partiet, Ian Duncan Smith, har reagerat på valet av busstillverkare.

– Ännu en gång har vi vänt oss till Kina för att få bussar. Vad är det för fel på vår egen produktion. Varför söker vi inte en tillverkare, om inte i Storbritannien så i övriga Europa, frågar han i Sunday Times.

Grekland: Lokaltrafikföretagen i Aten och Tessanoliki har nu fått de första 46 av en order på totalt 250 elbussar från den kinesiska tillverkaren Yutong. Nästa månad väntas samtliga bussar vara levererade och i trafik.

Samtidigt har den grekiske transportministern Christos Staikouras uppgett att en ny upphandling av ytterligare 400 bussar har inletts. Den ska följas av en planerad upphandling av 650 bussar. Totalt handlar det alltså om 1 300 nya bussar till de båda städerna. Den allra största delen av dessa ska vara elbussar.

De först levererade bussarna testas först utan passagerare i 500 mil under normala trafikförhållanden.

Polen: Hybridbussarna lever och har hälsan. Ett exempel på det är att lokaltrafiken i den polska staden Łódź och busstillverkaren Solaris har tecknat ett avtal som innebär att stadens trafikföretag leasar 63 lätthybrider från Solaris. Leasingperioden är tio år. Avtalet omfattar såväl 12-metersbussar som 18-meters ledbussar. Leveranserna sker mot slutet av det här året.

Lätthybriden bygger på att energi återvinns när bussen bromsar. Den återvunna energin lagras i batterier och driver sedan en elmotor som används när bussen accelererar, exempelvis från en hållplats eller vid ett trafikljus. Därmed minskar Euro 6-motorns drivmedelsförbrukning.